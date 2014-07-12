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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Волгарь
Cибирь - Волгарь: обзор матча 12 июля 2014
Cибирь
12.07.2014, суббота, 14:30
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
77'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Волгарь
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
90'
+6
Желтая карточка
И. Нагибин
90'
90'
Замена
А. Денисов
️️️️
Э. Зураев
Желтая карточка
Е. Чеботару
84'
Желтая карточка
Р. Беляев
77'
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
77'
76'
Замена
О. Алейник
️️️️
Б. Петрович
73'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
Д. Кириленко
Замена
А. Едунов
️️️️
Т. Выходил
71'
65'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Д. Ахба
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Дудолев
59'
Желтая карточка
А. Рогочий
35'
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Зиновьев
33'
19'
Желтая карточка
Д. Кириленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
3-2-4-1
22
Цыган
5
Головатенко
14
Рогочий
4
Выходил
59
Иванов
44
Ларенц
52
Зиновьев
9
Нагибин
37
Чеботару
18
Дудолев
9
Маркосов
4-4-2
88
Сикач
7
Зураев
13
Иванов
2
Жиров
32
Терехов
33
Кириленко
33
Кренделев
11
Петрович
15
Коломийченко
13
Алхазов
20
Ахба
52
Зиновьев
99
Азаров
99
Азаров
52
Зиновьев
4
Выходил
11
Едунов
11
Едунов
4
Выходил
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
18
Дудолев
7
Беляев
7
Беляев
18
Дудолев
20
Ахба
9
Веркашанский
9
Веркашанский
20
Ахба
7
Зураев
71
Денисов
71
Денисов
7
Зураев
11
Петрович
34
Алейник
34
Алейник
11
Петрович
33
Кириленко
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
33
Кириленко
Остались в запасе
Cибирь
Волгарь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Статистика матча Cибирь - Волгарь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
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