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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Орел - Подолье
Орел - Подолье: обзор матча 12 июля 2014
Орел
12.07.2014, суббота, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
0 : 2
Завершен
Подолье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Орел - Подолье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Подолье
1 : 2
05.06.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Тамбов
4 : 3
30.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Подолье
0 : 2
24.05.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Чертаново
2 : 4
12.05.2015
Подолье
Информация о матче
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