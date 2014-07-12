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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Уотфорд - Рубин
Уотфорд - Рубин: обзор матча 12 июля 2014
Уотфорд
12.07.2014, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уотфорд - Рубин
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0
0
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0
0
Матчи команд
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17.10.2026
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21.11.2026
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Рубин
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24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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