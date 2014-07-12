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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Базель
Ахмат - Базель: обзор матча 12 июля 2014
Ахмат
12.07.2014, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ахмат - Базель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
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Информация о матче
Стадион:
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