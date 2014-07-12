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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Енисей
Томь - Енисей: обзор матча 12 июля 2014
Томь
12.07.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
44'
А. Скворцов
90'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Енисей
90'
ГОЛ! 0:2!
Х. Эдуардо Лескано
Замена
А. Валикаев
️️️️
И. Темников
82'
79'
Замена
А. Мануковский
️️️️
В. Лешонок
73'
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Чадов
68'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Д. Рыжов
58'
Желтая карточка
И. Шабаев
Замена
М. Комков
️️️️
П. Голышев
57'
Замена
М. Бордачев
️️️️
П. Нехайчик
55'
Замена
А. Саная
️️️️
К. Погребняк
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Скворцов
36'
Замена
И. Шабаев
️️️️
Д. Телегин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-2-3-2
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
21
Миланов
6
Мурешан
44
Башкиров
33
Нехайчик
34
Сабитов
32
Баженов
72
Голышев
9
Погребняк
4-4-2
16
Бородин
35
Гультяев
88
Телегин
80
Качан
19
Гарбуз
63
Рыжов
14
Лайзанс
8
Иванов
9
Лешонок
15
Чадов
92
Скворцов
33
Нехайчик
26
Бордачев
26
Бордачев
33
Нехайчик
11
Темников
5
Валикаев
5
Валикаев
11
Темников
72
Голышев
10
Комков
10
Комков
72
Голышев
9
Погребняк
32
Саная
32
Саная
9
Погребняк
88
Телегин
22
Шабаев
22
Шабаев
88
Телегин
9
Лешонок
8
Мануковский
8
Мануковский
9
Лешонок
15
Чадов
88
Галыш
88
Галыш
15
Чадов
63
Рыжов
23
Лескано
23
Лескано
63
Рыжов
Остались в запасе
Томь
Енисей
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
79
Александр Плотников
ВР
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
79
Александр Плотников
ВР
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Томь - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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