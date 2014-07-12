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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Луч
Химик - Луч: обзор матча 12 июля 2014
Химик
12.07.2014, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 3
Завершен
Луч
11'
А. Еркин
53'
П. Карасев (П)
3'
Р. Славнов
24'
С. Прокофьев
74'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Луч
89'
Вторая желтая
С. Мирошниченко
81'
Замена
Е. Белоногов
️️️️
С. Прокофьев
Замена
Е. Чернов
️️️️
Д. Шилов
80'
75'
Замена
Д. Селищев
️️️️
В. Кренделев
74'
ГОЛ! 2:3!
А. Мязин
Замена
Р. Паштов
️️️️
И. Кузьмичев
71'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Еркин
70'
68'
Желтая карточка
Р. Славнов
67'
Замена
А. Мязин
️️️️
Р. Корян
63'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
С. Ваганов
53'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Карасев
53'
Желтая карточка
Г. Джикия
31'
24'
ГОЛ! 1:2!
С. Прокофьев
ГОЛ! 1:1!
А. Еркин
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Славнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
30
Глеб Федотов
ЦП
15
Иван Звягин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
22
Филипп Постников
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-1-3-2
1
Гавиловский
27
Лебамба
3
Кашчелан
14
Джикия
9
Шилов
18
Карасев
30
Федотов
15
Звягин
77
Гащенков
33
Еркин
11
Кузьмичев
3-2-3-2
56
Довбня
24
Мирошниченко
81
Зимулька
23
Джиоев
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
23
Ваганов
8
Бурченко
11
Прокофьев
9
Корян
33
Еркин
77
Костюков
77
Костюков
33
Еркин
9
Шилов
23
Чернов
23
Чернов
9
Шилов
11
Кузьмичев
77
Паштов
77
Паштов
11
Кузьмичев
2
Кренделев
77
Селищев
77
Селищев
2
Кренделев
11
Прокофьев
95
Белоногов
95
Белоногов
11
Прокофьев
23
Ваганов
12
Пономаренко
12
Пономаренко
23
Ваганов
9
Корян
87
Мязин
87
Мязин
9
Корян
Остались в запасе
Химик
Луч
22
Филипп Постников
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Химик - Луч
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Химик
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