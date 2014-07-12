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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Оренбург
Тюмень - Оренбург: обзор матча 12 июля 2014
Тюмень
12.07.2014, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 4
Завершен
Оренбург
16'
В. Гогберашвили
10'
И. Коронов
27'
М. Канаев (АГ)
61'
А. Кобялко
66'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Оренбург
90'
Желтая карточка
С. Бреев
86'
Замена
И. Климов
️️️️
В. Полуяхтов
82'
Замена
М. Барсов
️️️️
В. Парняков
75'
Замена
М. Яковлев
️️️️
С. Бреев
72'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
66'
ГОЛ! 1:4!
И. Коронов
61'
ГОЛ! 1:3!
А. Кобялко
Желтая карточка
Н. Теленков
56'
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
Д. Кленкин
56'
Замена
А. Чухлей
️️️️
В. Гогберашвили
54'
51'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
Д. Зарва
️️️️
М. Канаев
43'
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Канаев
23'
Желтая карточка
Д. Андреев
ГОЛ! 1:1!
В. Гогберашвили
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
2-1-5-1-1
35
Телков
55
Гузь
77
Павленко
17
Канаев
20
Теленков
87
Гогберашвили
13
Шляпкин
4
Кленкин
7
Данилов
3
Голяткин
9
Мамтов
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
22
Кобялко
4
Кленкин
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
4
Кленкин
17
Канаев
15
Зарва
15
Зарва
17
Канаев
87
Гогберашвили
20
Чухлей
20
Чухлей
87
Гогберашвили
2
Полуяхтов
80
Климов
80
Климов
2
Полуяхтов
23
Бреев
9
Яковлев
9
Яковлев
23
Бреев
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
10
Парняков
14
Барсов
14
Барсов
10
Парняков
Остались в запасе
Тюмень
Оренбург
99
Денис Барышников
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
5
Никита Фурсин
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
5
Никита Фурсин
ЦЗ
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Тюмень - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Геолог
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