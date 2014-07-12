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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Нидерланды
Бразилия - Нидерланды: обзор матча 12 июля 2014
Бразилия
12.07.2014, суббота, 23:59
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
0 : 3
Завершен
Нидерланды
4'
Р. ван Перси (П)
16'
Д. Блинд
90+2'
Д. Вейналдум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Нидерланды
90'
+4
Замена
М. Ворм
️️️️
Я. Силлессен
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Янмат
90'
+1
Замена
Й. Велтман
️️️️
Й. Класи
90'
Травма
Й. Класи
Замена
Халк
️️️️
Рамирес
73'
71'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Д. Блинд
70'
Травма
Д. Блинд
Желтая карточка
Оскар
69'
Замена
Эрнанес
️️️️
Паулиньо
57'
Желтая карточка
Фернандиньо
54'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Л. Густаво
46'
34'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Блинд
8'
Желтая карточка
А. Роббен
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Перси
Желтая карточка
Т. Силва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
0
Рамирес
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ОП
16
Йорди Класи
ОП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
11
Арьен Роббен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бразилия
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
20
Бернард
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-1-1
0
Сезар
14
Максвелл
3
Силва
4
Луис
0
Майкон
17
Густаво
11
Оскар
15
Паулиньо
0
Рамирес
10
Виллиан
21
Жо
4-2-2-2
13
Силлессен
4
Мартинс-Инди
6
де Врей
0
Влаар
17
Блинд
8
Вейналдум
16
Класи
0
Кейт
8
Де Гузман
11
Роббен
9
ван Перси
17
Густаво
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
17
Густаво
15
Паулиньо
18
Эрнанес
18
Эрнанес
15
Паулиньо
0
Рамирес
21
Халк
21
Халк
0
Рамирес
13
Силлессен
22
Ворм
22
Ворм
13
Силлессен
16
Класи
2
Велтман
2
Велтман
16
Класи
17
Блинд
0
Янмат
0
Янмат
17
Блинд
Остались в запасе
Бразилия
Нидерланды
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
20
Бернард
ЛВ
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
20
Бернард
ЛВ
9
Фред
ЦФ
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Бразилия - Нидерланды
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Насьонал Манэ Гарринча
Где смотреть матч:
"Россия 1" 23:45 (прямая)
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