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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волга
Шинник - Волга: обзор матча 12 июля 2014
Шинник
12.07.2014, суббота, 16:30
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Волга
90+1'
И. Горбатенко
21'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Волга
ГОЛ! 1:1!
И. Горбатенко
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Комаров
82'
Желтая карточка
А. Козлов
81'
Замена
П. Польчак
️️️️
И. Джалилов
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Щадин
79'
Желтая карточка
Е. Ятченко
73'
65'
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
А. Щадин
59'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
55'
53'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
Е. Гапон
44'
Пенальти не реализован!
В. Корытько
37'
36'
Желтая карточка
А. Шуленин
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
7'
Желтая карточка
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Шинник
77
Леонид Родионов
ЦП
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Малышев
33
Гапон
76
Стешин
21
Катынсус
2
Ндри
97
Ятченко
10
Корытько
23
Горбатенко
57
Деобальд
92
Щадин
81
Низамутдинов
4-3-1-2
27
Комаров
6
Полянин
66
Жестоков
77
Прошин
3
Джалилов
9
Шуленин
11
Концедалов
15
Маляка
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
92
Щадин
77
Родионов
77
Родионов
92
Щадин
44
Кухарчук
25
Уридия
25
Уридия
44
Кухарчук
3
Джалилов
24
Польчак
24
Польчак
3
Джалилов
11
Саркисов
7
Миносян
7
Миносян
11
Саркисов
Остались в запасе
Шинник
Волга
Главный тренер
Александр Побегалов
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Волга
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Шинник
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