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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Словения
Уругвай - Словения: обзор матча 05 июня 2014
Уругвай
05.06.2014, четверг, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Словения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
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Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
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Уругвай
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Япония
3 : 1
24.09.2026
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0 : 1
27.06.2026
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Словения
Лига наций, 6 тур
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- : -
16.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
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