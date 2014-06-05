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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Псков
Зенит-2 - Псков: обзор матча 05 июня 2014
Зенит-2
05.06.2014, четверг, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 36 тур
0 : 3
Завершен
Псков
Матч
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Статистика матча Зенит-2 - Псков
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Матчи команд
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
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10.10.2026
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Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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