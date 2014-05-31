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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Россия
Норвегия - Россия: обзор матча 31 мая 2014
Норвегия
31.05.2014, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
75'
А. Конрадсен
3'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвегия - Россия
82'
Замена
И. Денисов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Теттей
️️️️
Р. Йенссен
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Конрадсен
Пас отдал
М. Гамст Педерсен
75'
73'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Березуцкий
Замена
М. Линнес
️️️️
А. Даниэльсен
72'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Х. Нильсен
70'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Т. Эльюнусси
59'
Замена
В. Бериша
️️️️
Й. Самуэльсен
58'
56'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Файзулин
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
М. Меллер Дели
46'
46'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
46'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Ещенко
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
38'
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Пас отдал
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
2
Том Хогли
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Андерс Конрадсен
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
10
Тарик Эльюнусси
ЦФ
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Олег Шатов
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
0
Стиан Рингстад
ЦЗ
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
5
Александер Теттей
ЦП
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Максим Канунников
ЦФ
4-4-2
1
Ярстейн
21
Форрен
2
Хогли
6
Нордтвейт
2
Даниэльсен
20
Дели
0
Конрадсен
14
Йенссен
13
Самуэльсен
18
Нильсен
10
Эльюнусси
4-3-1-2
1
Акинфеев
22
Ещенко
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
20
Файзулин
8
Глушаков
17
Шатов
20
Ионов
11
Кержаков
9
Кокорин
2
Даниэльсен
17
Линнес
17
Линнес
2
Даниэльсен
14
Йенссен
5
Теттей
5
Теттей
14
Йенссен
20
Дели
0
Педерсен
0
Педерсен
20
Дели
13
Самуэльсен
14
Бериша
14
Бериша
13
Самуэльсен
10
Эльюнусси
8
Йохансен
8
Йохансен
10
Эльюнусси
18
Нильсен
7
Кинг
7
Кинг
18
Нильсен
24
Березуцкий
5
Семенов
5
Семенов
24
Березуцкий
22
Ещенко
2
Козлов
2
Козлов
22
Ещенко
8
Глушаков
7
Денисов
7
Денисов
8
Глушаков
20
Файзулин
9
Дзагоев
9
Дзагоев
20
Файзулин
20
Ионов
19
Самедов
19
Самедов
20
Ионов
11
Кержаков
20
Канунников
20
Канунников
11
Кержаков
Остались в запасе
Норвегия
Россия
0
Стиан Рингстад
ЦЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
9
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
0
Стиан Рингстад
ЦЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Андре Хансен
ВР
3
Йохан Бьордаль
ЦЗ
9
Даниэль Браатен
ПП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
6
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Норвегия - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
"Первый канал" 18:00 (прямая)
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