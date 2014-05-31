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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Мали
Хорватия - Мали: обзор матча 31 мая 2014
Хорватия
31.05.2014, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Мали
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия - Мали
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Мали
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Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
04.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
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Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
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