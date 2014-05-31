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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - Черноморец
Терек-2 - Черноморец: обзор матча 31 мая 2014
Терек-2
31.05.2014, суббота, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 33 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Терек-2 - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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