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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Греция
Португалия - Греция: обзор матча 31 мая 2014
Португалия
31.05.2014, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Греция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Греция
Замена
Л. Нету
️️️️
В. Карвалью
88'
85'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Самарас
Замена
Рафа
️️️️
Нани
82'
70'
Замена
Л. Винтра
️️️️
К. Манолас
Замена
Виейринья
️️️️
С. Варела
70'
Замена
Р. Аморим
️️️️
Эдер
64'
63'
Замена
Т. Гекас
️️️️
К. Митроглу
63'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Салпингидис
46'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
А. Циолис
Замена
У. Алмейда
️️️️
Э. Поштига
46'
Замена
Бету
️️️️
Эдуарду
46'
38'
Замена
В. Морас
️️️️
С. Папастатопулос
38'
Травма
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Андре Алмейда
ЛЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛП
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
4
Мигель Велозу
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
6
Александрос Циолис
ОП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
2
Яннис Маниатис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ПП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Бету
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Рафа
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Эдуарду
0
Алмейда
0
Кошта
2
Алвеш
0
Перейра
14
Карвалью
18
Варела
4
Велозу
17
Нани
9
Эдер
23
Поштига
4-1-4-1
1
Карнезис
15
Торосидис
4
Манолас
19
Папастатопулос
0
Холебас
6
Циолис
14
Салпингидис
21
Кацуранис
2
Маниатис
7
Самарас
9
Митроглу
22
Эдуарду
22
Бету
22
Бету
22
Эдуарду
14
Карвалью
4
Нету
4
Нету
14
Карвалью
18
Варела
11
Виейринья
11
Виейринья
18
Варела
9
Эдер
20
Аморим
20
Аморим
9
Эдер
17
Нани
15
Рафа
15
Рафа
17
Нани
23
Поштига
9
Алмейда
9
Алмейда
23
Поштига
19
Папастатопулос
5
Морас
5
Морас
19
Папастатопулос
4
Манолас
11
Винтра
11
Винтра
4
Манолас
6
Циолис
10
Карагунис
10
Карагунис
6
Циолис
7
Самарас
0
Христодулопулос
0
Христодулопулос
7
Самарас
14
Салпингидис
14
Фетфацидис
14
Фетфацидис
14
Салпингидис
9
Митроглу
17
Гекас
17
Гекас
9
Митроглу
Остались в запасе
Португалия
Греция
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Панайотис Коне
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
0
Панайотис Коне
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Португалия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Насьонал
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