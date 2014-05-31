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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Ирландия
Италия - Ирландия: обзор матча 31 мая 2014
Италия
31.05.2014, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Италия - Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
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