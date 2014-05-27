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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Канада
Молдова - Канада: обзор матча 27 мая 2014
Молдова
27.05.2014, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Молдова - Канада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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