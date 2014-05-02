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Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 02 мая 2014
Амкар-Пермь
02.05.2014, пятница, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
44'
Г. Пеев
38'
А. Дзагоев
54'
З. Тошич
81'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
90'
+1
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
83'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
81'
ГОЛ! 1:3!
С. Думбия
Желтая карточка
Ф. Огуде
78'
Желтая карточка
Т. Фибел
77'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Г. Пеев
71'
69'
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Цубер
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Курзенев
58'
54'
ГОЛ! 1:2!
З. Тошич
Желтая карточка
Я. Вавржиняк
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пеев
Пас отдал
М. Канунников
44'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
В. Березуцкий
17'
Желтая карточка
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
8
Фегор Огуде
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-3-1-2
42
Нарубин
31
Вавржиняк
97
Фибел
79
Черенчиков
14
Сираков
5
Гол
18
Коломейцев
7
Пеев
8
Огуде
99
Канунников
91
Курзенев
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
7
Цубер
18
Тошич
22
Думбия
7
Пеев
9
Соловьев
9
Соловьев
7
Пеев
91
Курзенев
14
Васильев
14
Васильев
91
Курзенев
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
7
Цубер
17
Миланов
17
Миланов
7
Цубер
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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