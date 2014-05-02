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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Терек-2 - МИТОС
Терек-2 - МИТОС: обзор матча 02 мая 2014
Терек-2
02.05.2014, пятница, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 28 тур
0 : 0
Завершен
МИТОС
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Статистика матча Терек-2 - МИТОС
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0
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0
Матчи команд
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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