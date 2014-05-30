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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас - Турция
Гондурас - Турция: обзор матча 30 мая 2014
Гондурас
30.05.2014, пятница, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
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Перу
2 : 2
31.03.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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