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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Рубин-2
Динамо Киров - Рубин-2: обзор матча 30 мая 2014
Динамо Киров
30.05.2014, пятница, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, группа B, 26 тур
3 : 0
Завершен
Рубин-2
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Статистика матча Динамо Киров - Рубин-2
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Матчи команд
Динамо Киров
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Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
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Рубин-2
1 : 2
19.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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