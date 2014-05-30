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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Спартак-2 - Калуга
Спартак-2 - Калуга: обзор матча 30 мая 2014
Спартак-2
30.05.2014, пятница, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
3 : 2
Завершен
Калуга
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Статистика матча Спартак-2 - Калуга
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Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
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Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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31.10.2026
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Россия. Кубок, 1/2 финала
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14.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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