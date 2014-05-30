Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Перу
Англия - Перу: обзор матча 30 мая 2014
Англия
30.05.2014, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Перу
31'
Д. Старридж
65'
Г. Кэхилл
70'
Ф. Ягиелка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Перу
86'
Замена
Э. Флорес
️️️️
А. Каррильо
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Старридж
82'
78'
Замена
М. Веларде
️️️️
Л. Адвинкула
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Л. Бэйнс
76'
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Лаллана
73'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Ф. Ягиелка
72'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ягиелка
70'
68'
Замена
А. Рохас
️️️️
К. Рамос
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
У. Руни
67'
66'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Х. Деса
ГОЛ! 2:0!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
65'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Джеррард
64'
59'
Замена
П. Уртадо
️️️️
Л. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
31'
Желтая карточка
С. Джеррард
28'
25'
Желтая карточка
Р. Крусадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
10
Уэйн Руни
АП
8
Адам Лаллана
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Перу
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Йошимар Йотун
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ПЗ
20
Луис Рамирес
ЛП
0
Хеан Деса
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
10
Риналдо Крусадо
ПП
18
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Пабло Бенгоэчеа
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Джон Фланаган
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Перу
12
Хеорхе Форсит
ВР
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
0
Хианмарко Гамбетта
ЦЗ
0
Марио Веларде
ЦП
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
3
Бэйнс
16
Ягиелка
15
Кэхилл
2
Джонсон
8
Хендерсон
4
Джеррард
8
Лаллана
10
Руни
15
Старридж
14
Уэлбек
3-2-4-1
1
Фернандес
2
Родригес
15
Рамос
22
Калленс
17
Адвинкула
19
Йотун
10
Крусадо
0
Деса
7
Бальон
20
Рамирес
18
Каррильо
16
Ягиелка
6
Смоллинг
6
Смоллинг
16
Ягиелка
3
Бэйнс
5
Стоунз
5
Стоунз
3
Бэйнс
4
Джеррард
18
Уилшир
18
Уилшир
4
Джеррард
8
Лаллана
4
Милнер
4
Милнер
8
Лаллана
15
Старридж
19
Баркли
19
Баркли
15
Старридж
10
Руни
10
Стерлинг
10
Стерлинг
10
Руни
17
Адвинкула
0
Веларде
0
Веларде
17
Адвинкула
15
Рамос
3
Рохас
3
Рохас
15
Рамос
18
Каррильо
20
Флорес
20
Флорес
18
Каррильо
20
Рамирес
7
Уртадо
7
Уртадо
20
Рамирес
0
Деса
11
Руидиас
11
Руидиас
0
Деса
Остались в запасе
Англия
Перу
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
24
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
0
Хианмарко Гамбетта
ЦЗ
12
Хеорхе Форсит
ВР
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Пабло Бенгоэчеа
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
24
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
0
Хианмарко Гамбетта
ЦЗ
12
Хеорхе Форсит
ВР
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
18
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пабло Бенгоэчеа
Статистика матча Англия - Перу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Англия
Перу
Лига наций. Англия в гостях победила Испанию в матче с пятью голами и удалением
00:45
4
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Лига наций. Англия в гостях победила Испанию в матче с пятью голами и удалением
00:45
4
Лига наций: шансы Испании и Англии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+