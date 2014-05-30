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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Боливия
Испания - Боливия: обзор матча 30 мая 2014
Испания
30.05.2014, пятница, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Боливия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
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