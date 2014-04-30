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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 30 апреля 2014
Енисей
30.04.2014, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
16'
К. Зимулька
89'
А. Минченков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
90'
+1
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Зюзинс
89'
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Сысуев
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Минченков
Красная карточка
И. Шабаев
88'
Желтая карточка
К. Марущак
86'
84'
Желтая карточка
К. Зимулька
79'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Галыш
75'
Замена
А. Алиев
️️️️
И. Ламбарский
75'
72'
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Каленкович
43'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Желтая карточка
Е. Качан
38'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
С. Рашевский
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Зимулька
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-4-1-1
16
Бородин
18
Марущак
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
58
Рашевский
14
Лайзанс
19
Ламбарский
8
Иванов
88
Галыш
23
Лескано
3-2-2-2
1
Колинько
23
Васильев
4
Овсиенко
3
Плопа
89
Стоцкий
81
Зимулька
17
Зюзинс
93
Каленкович
45
Вотинов
8
Сысуев
58
Рашевский
63
Рыжов
63
Рыжов
58
Рашевский
19
Ламбарский
10
Алиев
10
Алиев
19
Ламбарский
88
Галыш
15
Чадов
15
Чадов
88
Галыш
8
Сысуев
68
Запрудских
68
Запрудских
8
Сысуев
17
Зюзинс
22
Алексеев
22
Алексеев
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Минченков
10
Минченков
93
Каленкович
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
Остались в запасе
Енисей
Балтика
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Сергей Петренко
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Енисей - Балтика
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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