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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Уфа
Спартак-Нальчик - Уфа: обзор матча 30 апреля 2014
Спартак-Нальчик
30.04.2014, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Уфа
74'
Замена
А. Василенко
️️️️
Виллиам
Замена
Д. Галин
️️️️
А. Панюков
72'
71'
Замена
А. Валикаев
️️️️
И. Нагибин
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
М. Султонов
67'
Замена
А. Шаваев
️️️️
В. Чуперка
64'
60'
Замена
Н. Жиляев
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
А. Бажев
️️️️
Д. Сирадзе
58'
45'
Желтая карточка
Д. Карлос
34'
Замена
Д. Карлос
️️️️
С. Гаракоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
6
Виллиам
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
4-1-2-1-2
22
Цыган
3
Костин
88
Макоев
91
Суслов
57
Абазов
5
Рябокобыленко
88
Киреев
92
Чуперка
28
Султонов
8
Сирадзе
11
Панюков
4-1-4-1
1
Юрченко
33
Сухов
4
Степанец
3
Аликин
70
Сафрониди
13
Засеев
33
Гаракоев
14
Семакин
6
Виллиам
9
Нагибин
91
Заболотный
11
Панюков
24
Галин
24
Галин
11
Панюков
92
Чуперка
8
Шаваев
8
Шаваев
92
Чуперка
28
Султонов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
28
Султонов
8
Сирадзе
9
Бажев
9
Бажев
8
Сирадзе
6
Виллиам
4
Василенко
4
Василенко
6
Виллиам
70
Сафрониди
9
Жиляев
9
Жиляев
70
Сафрониди
33
Гаракоев
11
Карлос
11
Карлос
33
Гаракоев
9
Нагибин
5
Валикаев
5
Валикаев
9
Нагибин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Уфа
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
23
Артем Леонов
ВР
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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