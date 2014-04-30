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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 30 апреля 2014
Cибирь
30.04.2014, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 1
Завершен
Луч
48'
Е. Зиновьев
54'
Ш. Асильдаров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Замена
А. Дудолев
️️️️
Нивалдо
86'
81'
Замена
В. Пономарев
️️️️
А. Кацаев
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Иванов
75'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Васильев
73'
59'
Замена
М. Соловей
️️️️
А. Гаджибеков
Желтая карточка
И. Трунин
54'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Асильдаров
52'
Замена
А. Бураев
️️️️
Р. Мавлетдинов
ГОЛ! 1:0!
Е. Зиновьев
48'
46'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Е. Савин
36'
Желтая карточка
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-2-4-1
25
Трунин
44
Самсонов
14
Рогочий
80
Климов
5
Головатенко
59
Иванов
4
Астафьев
37
Чеботару
17
Васильев
52
Зиновьев
6
Нивалдо
4-4-1-1
55
Штанько
12
Пономаренко
23
Могилевский
26
Бендзь
3
Гаджибеков
10
Кацаев
35
Романович
14
Мавлетдинов
44
Клопков
77
Романенко
99
Савин
17
Васильев
11
Едунов
11
Едунов
17
Васильев
6
Нивалдо
18
Дудолев
18
Дудолев
6
Нивалдо
59
Иванов
21
Адамов
21
Адамов
59
Иванов
10
Кацаев
19
Пономарев
19
Пономарев
10
Кацаев
3
Гаджибеков
3
Соловей
3
Соловей
3
Гаджибеков
14
Мавлетдинов
90
Бураев
90
Бураев
14
Мавлетдинов
99
Савин
9
Асильдаров
9
Асильдаров
99
Савин
Остались в запасе
Cибирь
Луч
99
Владимир Азаров
ЦФ
22
Евгений Пузин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
22
Евгений Пузин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Статистика матча Cибирь - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
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