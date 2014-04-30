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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Атлетико
Челси - Атлетико: обзор матча 30 апреля 2014
Челси
30.04.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Атлетико
36'
Ф. Торрес
44'
Адриан
60'
Д. Коста (П)
72'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Атлетико
83'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
76'
76'
Замена
Х. Соса
️️️️
Д. Коста
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Туран
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
67'
66'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
65'
Желтая карточка
Адриан
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Коста
59'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
С. Это'О
️️️️
Э. Коул
54'
44'
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Пас отдал
Хуанфран
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Аспиликуэта
36'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Давид Луис
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Эден Азар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Шварцер
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
3
Аспиликуэта
4
Луис
7
Рамирес
10
Виллиан
10
Азар
9
Торрес
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
5
Тиагу
66
Туран
20
Адриан
19
Коста
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
3
Коул
9
Это'О
9
Это'О
3
Коул
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
19
Коста
7
Соса
7
Соса
19
Коста
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
Остались в запасе
Челси
Атлетико
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Оскар
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Челси - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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