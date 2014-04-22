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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Челси
Атлетико - Челси: обзор матча 22 апреля 2014
Атлетико
22.04.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Челси
90'
+5
Желтая карточка
Д. Ба
90'
+4
Замена
Д. Ба
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Ж. Миранда
89'
Замена
Д. Вилья
️️️️
Р. Гарсия
86'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Суарес
80'
Желтая карточка
Габи
75'
75'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
72'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Терри
71'
Травма
Д. Терри
64'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
А. Туран
️️️️
Диего
60'
18'
Замена
М. Шварцер
️️️️
П. Чех
17'
Травма
П. Чех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
10
Диего
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Давид Луис
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
14
Гарсия
14
Габи
6
Коке
10
Диего
19
Коста
4-1-3-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
3
Коул
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Лэмпард
4
Луис
10
Виллиан
9
Торрес
10
Диего
66
Туран
66
Туран
10
Диего
4
Суарес
7
Соса
7
Соса
4
Суарес
14
Гарсия
7
Вилья
7
Вилья
14
Гарсия
1
Чех
32
Шварцер
32
Шварцер
1
Чех
26
Терри
20
Шюррле
20
Шюррле
26
Терри
10
Виллиан
19
Ба
19
Ба
10
Виллиан
Остались в запасе
Атлетико
Челси
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетико - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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