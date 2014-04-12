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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 12 апреля 2014
Майнц
12.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Вердер
5'
Н. Петерсен (АГ)
16'
К. Мориц
40'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
Замена
Б. Свенссон
️️️️
К. Мориц
88'
Замена
М. Фатхи
️️️️
Ж. Диас
88'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Э. Сото
79'
78'
Замена
М. Кобылянски
️️️️
Ф. Баргфреде
75'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
67'
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
А. Хант
64'
Желтая карточка
С. Предль
46'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Н. Петерсен
ГОЛ! 3:0!
Ю. Малли
Пас отдал
З. Поспех
40'
20'
Желтая карточка
З. Юнузович
ГОЛ! 2:0!
К. Мориц
16'
12'
Желтая карточка
Э. Элиа
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Петерсен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
4-3-1-2
1
Кариус
15
Диас
26
Бунгерт
4
Новески
3
Поспех
18
Мориц
19
Сото
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
3-5-1-1
30
Вольф
8
Фритц
4
Предль
5
Калдирола
44
Баргфреде
14
Хант
11
Элиа
16
Макиади
3
Гарсия
16
Юнузович
18
Петерсен
19
Сото
5
Саллер
5
Саллер
19
Сото
18
Мориц
2
Свенссон
2
Свенссон
18
Мориц
15
Диас
30
Фатхи
30
Фатхи
15
Диас
44
Баргфреде
20
Кобылянски
20
Кобылянски
44
Баргфреде
18
Петерсен
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
18
Петерсен
14
Хант
7
Обраньяк
7
Обраньяк
14
Хант
Остались в запасе
Майнц
Вердер
18
Дарио Крешич
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Майнц - Вердер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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