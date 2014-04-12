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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Арсенал
Уиган Атлетик - Арсенал: обзор матча 12 апреля 2014
Уиган Атлетик
12.04.2014, суббота, 20:07
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:00 (прямая)
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