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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 12 апреля 2014
Карпаты
12.04.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
49'
В. Федорчук
74'
А. Гладкий
31'
М. Велозу
58'
Д. Мбокани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
Замена
Ю. Габовда
️️️️
А. Гладкий
90'
+4
90'
+1
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Сидорчук
90'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
87'
Желтая карточка
Д. Вида
Желтая карточка
О. Голодюк
85'
76'
Замена
Л. Аруна
️️️️
Д. Гармаш
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Чачуа
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Гладкий
Пас отдал
М. Бартулович
74'
Желтая карточка
М. Бартулович
60'
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Силва
ГОЛ! 1:1!
В. Федорчук
49'
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Даушвили
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Велозу
Пас отдал
Д. Ленс
8'
Желтая карточка
Д. Мбокани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЛП
32
Олег Голодюк
(К)
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Муртаз Даушвили
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Евгений Селин
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пидкивка
21
Костевич
4
Гитченко
6
Балажиц
11
Мирошниченко
32
Голодюк
21
Бартулович
5
Федорчук
20
Даушвили
8
Чачуа
20
Гладкий
4-1-1-3-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
21
Вида
33
Селин
8
Макаренко
44
Велозу
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
19
Гармаш
17
Ленс
70
Мбокани
8
Чачуа
77
Бохашвили
77
Бохашвили
8
Чачуа
20
Гладкий
19
Габовда
19
Габовда
20
Гладкий
20
Даушвили
20
Зенев
20
Зенев
20
Даушвили
19
Гармаш
25
Аруна
25
Аруна
19
Гармаш
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
8
Сидорчук
12
Идейе
12
Идейе
8
Сидорчук
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
35
Максим Коваль
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Карпаты - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Украина
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