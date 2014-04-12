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Расписание матчей
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Вольфсбург - Нюрнберг
Вольфсбург - Нюрнберг: обзор матча 12 апреля 2014
Вольфсбург
12.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Нюрнберг
19'
И. Олич
22'
И. Перишич
69'
Ж. Маланда
83'
И. Перишич
8'
М. Фойлнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Нюрнберг
Замена
Виейринья
️️️️
И. Перишич
86'
Замена
Я. Полак
️️️️
Л. Густаво
84'
ГОЛ! 4:1!
И. Перишич
Пас отдал
И. Олич
83'
78'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Анга
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Арнольд
73'
72'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
ГОЛ! 3:1!
Ж. Маланда
Пас отдал
М. Арнольд
69'
64'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Глоушек
36'
Желтая карточка
А. Глоушек
25'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
Пас отдал
К. Де Брюйне
22'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Пас отдал
К. Де Брюйне
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Фойлнер
Пас отдал
Х. Кийотаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
38
Мануэль Бир
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Грюн
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
14
Густаво
19
Маланда
27
Арнольд
28
Треш
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-2-3-1-1
1
Шефер
4
Штарк
14
Глоушек
2
Погатец
4
Анга
21
Платтенхардт
8
Франтц
8
Фойлнер
5
Балич
10
Кийотаке
18
Дрмич
27
Арнольд
20
Калиджиури
20
Калиджиури
27
Арнольд
14
Перишич
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Перишич
14
Густаво
8
Полак
8
Полак
14
Густаво
8
Франтц
20
Кампанья
20
Кампанья
8
Франтц
14
Глоушек
21
Мак
21
Мак
14
Глоушек
4
Анга
17
Пекхарт
17
Пекхарт
4
Анга
Остались в запасе
Вольфсбург
Нюрнберг
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
38
Мануэль Бир
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
38
Мануэль Бир
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Вольфсбург - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фольксваген
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