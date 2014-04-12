Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 12 апреля 2014
Днепр
12.04.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
75'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
84'
Замена
А. Шевчук
️️️️
В. Приёмов
80'
Замена
И. Матяж
️️️️
Сержио
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Зозуля
75'
74'
Желтая карточка
А. Каплиенко
Замена
Матеус
️️️️
А. Федецкий
70'
68'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Лео
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Н. Калинич
59'
Замена
Р. Ротань
️️️️
С. Политыло
53'
40'
Желтая карточка
С. Рудыка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
30
Лео
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Днепр
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
20
Иван Матяж
ЦП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
4-3-1-2
27
Лаштувка
23
Стринич
14
Чеберячко
23
Дуглас
44
Федецкий
30
Кобахидзе
23
Канкава
89
Политыло
20
Жулиано
11
Селезнев
9
Калинич
3-2-1-4
1
Старцев
22
Сахневич
5
Нестеров
18
Каплиенко
55
Йокич
14
Гавриш
77
Сержио
9
Рудыка
28
Юсов
80
Приёмов
30
Лео
89
Политыло
29
Ротань
29
Ротань
89
Политыло
9
Калинич
10
Зозуля
10
Зозуля
9
Калинич
44
Федецкий
99
Матеус
99
Матеус
44
Федецкий
30
Лео
11
Татарков
11
Татарков
30
Лео
77
Сержио
20
Матяж
20
Матяж
77
Сержио
80
Приёмов
14
Шевчук
14
Шевчук
80
Приёмов
Остались в запасе
Днепр
Металлург
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Днепр - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Металлург
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+