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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 12 апреля 2014
Локомотив (мол)
12.04.2014, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Анжи (мол)
60'
Ю. Удунян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Кузьмин
Замена
В. Фереферов
️️️️
А. Соловьёв
90'
Замена
Е. Воронин
️️️️
А. Ломакин
79'
Желтая карточка
А. Довбня
76'
70'
Вторая желтая
А. Омаров
63'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Р. Умаров
60'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Удунян
52'
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
Т. Мусалов
46'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
М. Мусалов
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Серасхов
46'
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
М. Мартынов
46'
37'
Желтая карточка
А. Омаров
Желтая карточка
А. Ломакин
24'
Замена
М. Погонин
️️️️
Р. Жемалетдинов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
52
Гасан Магомедов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
76
Филипп Харин
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
10
Михаил Погонин
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
3-3-1-3
1
Костриков
2
Мартынов
54
Соловьёв
56
Довбня
2
Серасхов
6
Баринов
6
Макаров
90
Ломакин
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
96
Анисимов
4-5-1
1
Дженетов
44
Удунян
45
Джарулаев
3
Гасанов
5
Мусалов
75
Мусалов
52
Магомедов
77
Омаров
33
Газимагомедов
19
Соболев
11
Умаров
10
Жемалетдинов
10
Погонин
10
Погонин
10
Жемалетдинов
2
Серасхов
75
Семёнов
75
Семёнов
2
Серасхов
2
Мартынов
73
Рахмонов
73
Рахмонов
2
Мартынов
90
Ломакин
37
Воронин
37
Воронин
90
Ломакин
54
Соловьёв
83
Фереферов
83
Фереферов
54
Соловьёв
11
Умаров
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
11
Умаров
75
Мусалов
49
Кузьмин
49
Кузьмин
75
Мусалов
5
Мусалов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
5
Мусалов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
76
Филипп Харин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
76
Филипп Харин
ВР
Остались в запасе
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Локомотив-Перово
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