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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 12 апреля 2014
Реал
12.04.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 33 тур
4 : 0
Завершен
Альмерия
28'
А. Ди Мария
53'
Г. Бэйл
56'
Иско
85'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Альмерия
ГОЛ! 4:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Ильярраменди
85'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Ф. Коэнтрау
73'
72'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Корона
Замена
А. Мората
️️️️
Г. Бэйл
70'
69'
Замена
О. Диас
️️️️
Д. Зонго
Замена
Каземиро
️️️️
А. Ди Мария
64'
58'
Замена
А. Видаль
️️️️
Родри
ГОЛ! 3:0!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
56'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Начо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
15
Корона
(К)
ЦП
12
Верса
ЦП
19
Джонатан Зонго
ПП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
6
Начо
3
Пепе
19
Варан
17
Коэнтрау
14
Ильярраменди
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
4-1-4-1
1
Эстебан
22
Нельсон
4
Мартинес
6
Торсильери
2
Мане
14
Тебар
19
Зонго
15
Корона
12
Верса
7
Барбоза
15
Родри
17
Коэнтрау
3
Льоренте
3
Льоренте
17
Коэнтрау
11
Ди Мария
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Ди Мария
18
Бэйл
21
Мората
21
Мората
18
Бэйл
19
Зонго
7
Диас
7
Диас
19
Зонго
15
Родри
22
Видаль
22
Видаль
15
Родри
15
Корона
23
Сориано
23
Сориано
15
Корона
Остались в запасе
Реал
Альмерия
8
Омар Маскарель
ОП
12
Икер Касильяс
ВР
17
Лукас Васкес
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
12
Икер Касильяс
ВР
17
Лукас Васкес
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Реал - Альмерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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