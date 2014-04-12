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Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 12 апреля 2014
Сандерленд
12.04.2014, суббота, 18:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
75'
У. Браун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
С. Дистен
Желтая карточка
С. Ларссон
88'
78'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ж. Деулофеу
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Браун
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Коулбэк
70'
58'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
53'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Ф. Бардсли
34'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
4
Коулбэк
6
Каттермол
40
Ки Сун-Юн
11
Джонсон
13
Уикхэм
16
Борини
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
18
Бэрри
16
МакКарти
14
Нейсмит
10
Деулофеу
9
Лукаку
4
Коулбэк
7
Ларссон
7
Ларссон
4
Коулбэк
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
10
Деулофеу
46
МакГиди
46
МакГиди
10
Деулофеу
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
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