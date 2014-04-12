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Фулхэм - Норвич Сити
Фулхэм - Норвич Сити: обзор матча 12 апреля 2014
Фулхэм
12.04.2014, суббота, 18:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
40'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Норвич Сити
90'
+1
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Замена
В. Квист
️️️️
М. Диарра
85'
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хаусон
Замена
С. Паркер
️️️️
Л. Холтби
69'
68'
Замена
В. Хулахан
️️️️
Л. Фер
60'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
А. Дежага
️️️️
П. Касами
57'
Желтая карточка
П. Касами
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Пас отдал
С. Сидуэлл
40'
39'
Желтая карточка
С. Уиттакер
32'
Желтая карточка
Л. Фер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
3-2-4-1
13
Стокдейл
5
Хейтинга
4
Хангеланд
45
Аморебиета
15
Ричардсон
27
Ритер
90
Холтби
23
Касами
9
Диарра
14
Сидуэлл
23
Родальега
4-1-4-1
26
Радди
13
Ольссон
6
Тернер
3
Уиттакер
16
Мартин
8
Фер
23
Снодграсс
16
Хаусон
4
Джонсон
27
Редмонд
9
ван Вольфсвинкел
90
Холтби
8
Паркер
8
Паркер
90
Холтби
9
Диарра
6
Квист
6
Квист
9
Диарра
23
Касами
21
Дежага
21
Дежага
23
Касами
8
Фер
14
Хулахан
14
Хулахан
8
Фер
16
Хаусон
23
Мерфи
23
Мерфи
16
Хаусон
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Фулхэм
Норвич Сити
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Нил Адамс
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Нил Адамс
Статистика матча Фулхэм - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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