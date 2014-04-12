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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 12 апреля 2014
Рубин (мол)
12.04.2014, суббота, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (мол)
90+3'
И. Нурисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
90'
+3
Замена
И. Запорожцев
️️️️
Ю. Завезен
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
И. Нурисов
90'
+2
Замена
В. Чувилов
️️️️
Д. Якуба
89'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
К. Кертанов
84'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Замена
М. Бабичев
️️️️
Г. Сергеев
84'
82'
Желтая карточка
Д. Якуба
77'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Тюфяков
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Н. Бабаджанов
76'
71'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Майрович
Замена
И. Ахметов
️️️️
Р. Абышов
61'
Замена
А. Пащенко
️️️️
В. Шпитальный
46'
Замена
Я. Малолетков
️️️️
Ю. Нестеренко
46'
Желтая карточка
М. Петролай
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
15
Юрий Литке
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
95
Нозим Бабаджанов
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
26
Алексей Пащенко
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
75
Олег Толмасов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
4-1-1-4
1
Нестеренко
15
Литке
15
Абышов
28
Сорокин
66
Жестоков
2
Петролай
95
Бабаджанов
9
Шпитальный
23
Мухаметшин
70
Сикоев
38
Сергеев
3-1-3-2-1
1
Байчора
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
17
Тигиев
8
Якуба
22
Завезен
96
Каусаров
89
Тюфяков
52
Лобкарев
18
Кертанов
10
Майрович
38
Сергеев
6
Бабичев
6
Бабичев
38
Сергеев
9
Шпитальный
26
Пащенко
26
Пащенко
9
Шпитальный
95
Бабаджанов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
95
Бабаджанов
1
Нестеренко
77
Малолетков
77
Малолетков
1
Нестеренко
15
Абышов
97
Ахметов
97
Ахметов
15
Абышов
8
Якуба
8
Чувилов
8
Чувилов
8
Якуба
18
Кертанов
10
Рудковский
10
Рудковский
18
Кертанов
89
Тюфяков
90
Нурисов
90
Нурисов
89
Тюфяков
10
Майрович
10
Лаук
10
Лаук
10
Майрович
22
Завезен
10
Запорожцев
10
Запорожцев
22
Завезен
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
75
Олег Толмасов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
Остались в запасе
75
Олег Толмасов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
12
Владислав Шевченко
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
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2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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