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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 12 апреля 2014
Вильярреал
12.04.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
90+5'
Ж. Пербе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
90'
+5
Желтая карточка
Н. Карабелас
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пербе
Пас отдал
М. Тригерос
90'
+5
Желтая карточка
А. Пантич
90'
+1
87'
Замена
Э. Родас
️️️️
П. Лопес
81'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
М. Тригерос
74'
60'
Замена
Анхель
️️️️
П. Бабакар Диавара
Замена
Х. Акино
️️️️
О. Торрес
46'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
2
Пантич
2
Гаспар
21
Бруно
8
Торрес
17
Пина
8
Кани
24
Пербе
9
Перейра
3-3-1-1-2
1
Навас
15
Карабелас
26
Винтра
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
12
Хуанфран
23
Симао
14
Гарсия
90
Диавара
11
Касадесус
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
8
Торрес
20
Акино
20
Акино
8
Торрес
18
Диоп
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
18
Диоп
19
Лопес
5
Родас
5
Родас
19
Лопес
90
Диавара
9
Анхель
9
Анхель
90
Диавара
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хави Хименес
ВР
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
17
Жорди Ксуметра
ПП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вильярреал - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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