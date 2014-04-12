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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 12 апреля 2014
Гранада
12.04.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
16'
Я. Браими
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
Замена
Д. Майнц
️️️️
Д. Мурильо
90'
Травма
Д. Мурильо
89'
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Бускетс
Замена
А. Коефф
️️️️
Пити
72'
67'
Желтая карточка
С. Бускетс
67'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Адриано
65'
Желтая карточка
Л. Месси
Замена
К. Браво
️️️️
Я. Браими
65'
44'
Желтая карточка
Неймар
ГОЛ! 1:0!
Я. Браими
Пас отдал
Ф. Рико
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЛП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
8
Ясин Браими
ЛФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
10
Пити
(К)
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Гранада
2
Роберто
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
33
Кристиан Браво
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
20
Фулкье
4
Илори
24
Мурильо
12
Ньом
36
Ресио
16
Итурра
4
Рико
8
Браими
19
Эль-Араби
10
Пити
4-1-2-3
13
Пинто
33
Монтойя
14
Маскерано
5
Бускетс
3
Адриано
8
Сонг
4
Фабрегас
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
10
Пити
92
Коефф
92
Коефф
10
Пити
8
Браими
33
Браво
33
Браво
8
Браими
24
Мурильо
5
Майнц
5
Майнц
24
Мурильо
3
Адриано
18
Альба
18
Альба
3
Адриано
5
Бускетс
4
Санчес
4
Санчес
5
Бускетс
Остались в запасе
Гранада
Барселона
2
Роберто
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
9
Одион Игало
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
9
Одион Игало
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Гранада - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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