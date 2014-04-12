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Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 12 апреля 2014
Боруссия М
12.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
89'
Х. Аранго
12'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
90'
+2
Замена
Какау
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 1:1!
Х. Аранго
Пас отдал
М. Крузе
89'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Нордтвейт
82'
71'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Т. Вернер
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
71'
63'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Ю. Корб
28'
26'
Желтая карточка
К. Груэсо
25'
Желтая карточка
Т. Вернер
13'
Желтая карточка
Д. Швааб
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Брауверс
18
Домингес
24
Янчке
23
Крамер
4
Корб
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
4-2-2-2
26
Ульрайх
5
Швааб
5
Нидермайер
22
Рюдигер
15
Бока
4
Гентнер
11
Груэсо
16
Траоре
10
Дидави
11
Вернер
22
Харник
6
Нордтвейт
8
Юнес
8
Юнес
6
Нордтвейт
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
10
Дидави
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Дидави
22
Харник
18
Какау
18
Какау
22
Харник
11
Вернер
11
Ибишевич
11
Ибишевич
11
Вернер
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Боруссия-Парк
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