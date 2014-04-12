Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 12 апреля 2014
Сельта
12.04.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
37'
Нолито (П)
82'
С. Мина
8'
С. Каналес
43'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
86'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Зурутуса
84'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
ГОЛ! 2:2!
С. Мина
Пас отдал
Ф. Орельяна
82'
80'
Желтая карточка
Р. Пардо
76'
Замена
Р. Пардо
️️️️
С. Каналес
72'
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
И. Лопес
️️️️
Г. Кабрал
70'
Желтая карточка
Г. Кабрал
67'
64'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Фернандес
61'
Замена
С. Мина
️️️️
М. Бермехо
61'
53'
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
М. Бермехо
53'
Красная карточка
Й. Ортенече
48'
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Нолито
37'
29'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
У. Мальо
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Каналес
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-2
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
18
Ортенече
22
Мальо
12
Рафинья
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
9
Бермехо
4-2-1-3
1
Браво
2
Сальдуа
3
Гонсалес
26
Мартинес
3
Анхель
17
Зурутуса
5
Бергара
20
Каналес
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
22
Кабрал
12
Лопес
12
Лопес
22
Кабрал
17
Фернандес
14
Орельяна
14
Орельяна
17
Фернандес
9
Бермехо
77
Мина
77
Мина
9
Бермехо
17
Зурутуса
5
Кастро
5
Кастро
17
Зурутуса
20
Каналес
14
Пардо
14
Пардо
20
Каналес
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
1
Серхио Альварес
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+