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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 12 апреля 2014
Рома
12.04.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
13'
Р. Таддеи
42'
А. Льяич
62'
Жервиньо
77'
Д. Мильяччо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Льяич
86'
Замена
А. Романьоли
️️️️
Майкон
78'
77'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мильяччо
Пас отдал
Й. Беналуан
Замена
М. Бастос
️️️️
Ф. Тотти
74'
72'
Замена
С. Луккини
️️️️
Г. Стендардо
65'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Эстигаррибия
ГОЛ! 3:0!
Жервиньо
Пас отдал
Ф. Тотти
62'
59'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Де Лука
ГОЛ! 2:0!
А. Льяич
Пас отдал
Д. Де Росси
42'
30'
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:0!
Р. Таддеи
13'
7'
Желтая карточка
Й. Беналуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
11
Родриго Таддеи
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
18
Марсело Эстигаррибия
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Де Санктис
16
Додо
2
Толой
25
Кастан
13
Майкон
16
Де Росси
11
Таддеи
44
Наингголан
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
4-4-1-1
47
Консильи
29
Беналуан
33
Йепес
2
Стендардо
28
Бривио
18
Эстигаррибия
8
Чигарини
8
Мильяччо
7
Бонавентура
91
Де Лука
19
Денис
13
Майкон
26
Романьоли
26
Романьоли
13
Майкон
10
Тотти
7
Бастос
7
Бастос
10
Тотти
22
Льяич
11
Риччи
11
Риччи
22
Льяич
2
Стендардо
17
Луккини
17
Луккини
2
Стендардо
18
Эстигаррибия
33
Базелли
33
Базелли
18
Эстигаррибия
91
Де Лука
10
Ливайя
10
Ливайя
91
Де Лука
Остались в запасе
Рома
Аталанта
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Рома - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:40 (прямая)
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