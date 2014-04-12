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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 12 апреля 2014
ЦСКА
12.04.2014, суббота, 14:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Урал
17'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
90'
+2
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
85'
Желтая карточка
П. Вернблум
80'
75'
Желтая карточка
А. Ерохин
74'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
70'
Желтая карточка
Г. Асеведо
65'
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Фидлер
63'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
53'
Желтая карточка
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
С. Думбия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эдгар Манучарян
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
17
Миланов
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
4-1-3-1-1
12
Заболотный
2
Хозин
15
Новиков
63
Белозеров
7
Данцев
10
Фидлер
10
Лунгу
10
Манучарян
30
Асеведо
21
Ерохин
2
Гогниев
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
10
Фидлер
25
Бочков
25
Бочков
10
Фидлер
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:15 (прямая)
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