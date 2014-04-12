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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 12 апреля 2014
Кристал Пэлас
12.04.2014, суббота, 18:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
76'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
83'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Эль-Ахмади
83'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Бертранд
Замена
Д. Парр
️️️️
Я. Боласи
83'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Джером
76'
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
Пас отдал
Я. Боласи
76'
70'
Желтая карточка
Р. Бертранд
62'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Дикгакой
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-5-1
1
Сперони
24
Данн
5
Мариаппа
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
15
Йединак
16
Ледли
15
Дикгакой
11
Боласи
35
Джером
3-3-2-2
1
Гьюзан
12
Влаар
17
Бэйкер
26
Кларк
38
Лоутон
8
Вествуд
5
Бертранд
20
Эль-Ахмади
18
Делф
11
Агбонлахор
27
Холт
11
Боласи
2
Парр
2
Парр
11
Боласи
15
Дикгакой
27
Шамах
27
Шамах
15
Дикгакой
35
Джером
39
Мюррэй
39
Мюррэй
35
Джером
5
Бертранд
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
5
Бертранд
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Селхарст Парк
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