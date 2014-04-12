Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 12 апреля 2014
Фрайбург
12.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
8'
Д. Вранчич (АГ)
49'
Ю. Шустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ф. Клаус
90'
+2
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Геде
79'
68'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Б. Кессел
58'
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Вранчич
Желтая карточка
В. Дарида
56'
52'
Желтая карточка
Я. Хохшайд
ГОЛ! 2:0!
Ю. Шустер
49'
26'
Замена
Д. Круппке
️️️️
Д. Кумбела
16'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Вранчич
8'
5'
Желтая карточка
Б. Кессел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
32
Деннис Круппке
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
21
Хен
25
Сорг
30
Гюнтер
7
Шмид
23
Шустер
30
Клаус
16
Дарида
31
Геде
14
Мехмеди
3-2-3-2
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
5
Кессел
3
Эльабделлауи
6
Вранчич
11
Хохшайд
10
Боланд
12
Кумбела
7
Нильсен
30
Клаус
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Клаус
31
Геде
9
Фрайс
9
Фрайс
31
Геде
12
Кумбела
32
Круппке
32
Круппке
12
Кумбела
5
Кессел
38
Беллараби
38
Беллараби
5
Кессел
6
Вранчич
9
Адеми
9
Адеми
6
Вранчич
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
35
Беньямин Латер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Айнтрахт
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+