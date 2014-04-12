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Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 12 апреля 2014
Сток Сити
12.04.2014, суббота, 18:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
42'
Э. Питерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
Желтая карточка
Э. Питерс
87'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Одемвингие
87'
75'
Желтая карточка
Ф. Колоччини
74'
Замена
А. Армстронг
️️️️
П. Сиссе
73'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Гослинг
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Айрленд
66'
61'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
С. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Э. Питерс
Пас отдал
М. Арнаутович
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
15
Крауч
27
Одемвингие
7
Арнаутович
4-3-3
23
Крул
27
Тэйлор
5
Уильямсон
2
Колоччини
14
Дамметт
6
Анита
24
Тиоте
32
Гослинг
94
Гуффран
26
Амеоби
61
Сиссе
7
Айрленд
16
Адам
16
Адам
7
Айрленд
27
Одемвингие
19
Уолтерс
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
27
Тэйлор
32
Гослинг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
32
Гослинг
61
Сиссе
10
Армстронг
10
Армстронг
61
Сиссе
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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