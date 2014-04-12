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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 12 апреля 2014
Зенит
12.04.2014, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар
21'
Халк
64'
Халк
81'
Х. Саломон Рондон
90+3'
Халк
52'
Жоаозиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
ГОЛ! 4:1!
Халк
Пас отдал
А. Тимощук
90'
+3
87'
Замена
С. Петров
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 3:1!
Х. Саломон Рондон
81'
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Витсель
74'
71'
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Калешин
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Аршавин
69'
67'
Замена
М. Абреу
️️️️
Е. Шипицин
65'
Желтая карточка
А. Гранквист
ГОЛ! 2:1!
Халк
64'
Желтая карточка
А. Витсель
57'
Желтая карточка
Л. Нету
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
В. Калешин
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Файзулин
46'
Желтая карточка
Д. Кришито
41'
ГОЛ! 1:0!
Халк
21'
19'
Желтая карточка
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
28
Витсель
28
Аршавин
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
23
Рондон
4-4-2
88
Синицын
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
17
Калешин
18
Газинский
10
Мамаев
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
28
Витсель
44
Тимощук
44
Тимощук
28
Витсель
20
Файзулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Файзулин
28
Аршавин
27
Шатов
27
Шатов
28
Аршавин
10
Мамаев
98
Петров
98
Петров
10
Мамаев
17
Калешин
13
Марков
13
Марков
17
Калешин
25
Шипицин
26
Абреу
26
Абреу
25
Шипицин
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
17
Кирилл Костин
ЦЗ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
29
Михаил Мжельский
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Зенит - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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