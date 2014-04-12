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Саутгемптон - Кардифф
Саутгемптон - Кардифф: обзор матча 12 апреля 2014
Саутгемптон
12.04.2014, суббота, 18:07
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
65'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кардифф
87'
Замена
К. Беллами
️️️️
М. Меллер Дели
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Корк
79'
78'
Замена
К. МакНоутон
️️️️
Фабио
Замена
Н. Клайн
️️️️
К. Чамберс
67'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Г. Рамирес
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
Кала
61'
Замена
В. Заа
️️️️
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Кала
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Кардифф
6
Бен Тернер
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
23
Шоу
12
Чамберс
6
Фонте
6
Ловрен
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
4-1-4-1
1
Маршалл
2
Фабио
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
16
Кала
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
77
Матч
7
Уиттингем
17
Дели
22
Кэмпбелл
12
Чамберс
17
Клайн
17
Клайн
12
Чамберс
4
Корк
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
4
Корк
11
Рамирес
20
Галлахер
20
Галлахер
11
Рамирес
2
Фабио
21
МакНоутон
21
МакНоутон
2
Фабио
17
Медель
10
Заа
10
Заа
17
Медель
17
Дели
39
Беллами
39
Беллами
17
Дели
Остались в запасе
Саутгемптон
Кардифф
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Остались в запасе
6
Бен Тернер
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Саутгемптон - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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